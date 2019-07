Stolp na Rudnici za zdravje in veselje

V občini Podčetrtek so slovesno odprli novozgrajeni razgledni stolp na Rudnici. Poimenovali so ga Stolp zdravja in veselja. Gre za 40 metrov visoko jekleno konstrukcijo. Stolp v vrednosti 210 tisoč evrov so zgradili iz sredstev turistične takse.

Župan Peter Misja pojasnjuje, da bodo v sklopu nove turistične ponudbe urejene tudi dodatne pohodne poti.

Ob odprtju stolpa so župan Misja, direktor državnih gozdov Ficko in gospodarski minister Počivalšek skupaj s predstavniki nekaterih društev in zaslužnih posameznikov z vrhu spustili zastave Slovenije, Evropske unije, občine Podčetrtek in Planinske zveze.

Foto: GrupA