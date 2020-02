Člani KUD Stopinje Mozirje in KD Antona Aškerca Rimske Toplice so na dan pesnikovega rojstva pripravili Aškerčev literarni večer, ki so ga poimenovali Stopinje v svet literature. Za glasbeni vložek je poskrbel učenec GŠ Laško-Radeče, kitarist Dominik Senica.

Zime niso več, kar so nekdaj bile, ko je pesnik Anton Aškerc zapisal: »… Sneg, beli sneg na cesto tiho pada … Kaj ne, lep dan, sosedka moja mlada?«

Letošnji 9. januar ni postregel s snegom, a je družina Aškerc v tem hladnem večeru kljub temu poskrbela za toplo izbo v muzejski hiši na Senožetah in za topel čaj iz doma nabranih zelišč. Aškerčev večer je poleg članov KD Antona Aškerca sooblikovalo osem gostov, članov KUD Stopinje iz Mozirja. Spremljala jih je tudi Simona Zadravec, vodja JSKD OI Mozirje, kar je srečanju dalo še dodano vrednost.

Predsednica društva Ivana Žvipelj je predstavila ustvarjalce literarne skupine in v uvodu povedala: »S spoštovanjem sprejemamo spomin rojstva velikega literata, vašega rojaka Antona Aškerca. Danes mineva 164 let od njegovega rojstva. Tudi v našem Mozirju je del življenja podaril dvigu kulturne zavesti in veseli nas, da smo lahko danes tukaj z vami.«

Predstavili so recital, ki so ga spletli iz svojih del in vmes vpletli odlomke znanih slovenskih literatov Frana Milčinskega, Toneta Pavčka …

Recital so sestavljale različne teme: motivi za pisanje, ljubezen, odraščanje, minevanje, osamljenost in na koncu ljubezen do sočloveka in domovine.

Med posameznimi temami je pesmi obogatil s kitarsko glasbo Dominik Senica, ki ga je budno spremljala njegova mentorica Maja Dobrotinšek iz GŠ Laško-Radeče. Vmes smo prisluhnili tudi Aškerčevim pesmim.

Ob poslušanju lepih misli, oblikovanih v poezijo in prozo, in ob srkanju odličnega čaja je čas hitro minil, tako da smo po koncu recitala ostali na Aškerčevi domačiji pozno v noč. Spletale so se vezi in nova prijateljstva in rojevale so se nove ideje za sodelovanje. Verjamemo, da bodo uresničene, saj se je tokratnega Aškerčevega večera udeležil tudi podžupan Občine Laško Jože Senica.

Kot je zapisal Rudi Kerševan: »Za sodobno družbo sta značilni dve stvari: da drug brez drugega ne moremo živeti in da nihče nikogar ne potrebuje!« Zato so takšna in nasploh srečanja ljudi zelo pomembna. In poleg spomina na rojstni dan pesnika Aškerca je to še ena od prednosti tradicionalnih Aškerčevih večerov.

MILENA SUHODOLČAN

Člani KUD Stopinje Mozirje v izbi Aškerčeve domačije

Valentin Deželak in kitarist Dominik Senica