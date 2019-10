Stopite v svet romantičnih bluzic Grete Doberšek

»Uživam, kadar šivam, in ponosna sem, da mi je uspela modna revija v celjskem gledališču. Vesela sem, da so prijateljice nosile moja oblačila. Vse je bilo tako, kot mora biti,« je bila po modni reviji navdušena celjska šivilja Greta Doberšek, ki ji je v Gledališču Celje uspela prav posebna modna revija oblačil.

Greta Doberšek je pred dvajsetimi leti Na okopih odprla šivalnico. Želela je mirno ulico, tišino, in jo dobila. »Takrat sem bila sama tukaj. Postavila sem šivalni stroj na ulico in šivala. Šivanje je moja meditacija, zato sem želela imeti prostor nekje na skrivnem. Zdaj je polno ljudi, saj sem le v Umetniški četrti Celje. Veliko je umetnikov, ki mi pomagajo, če kaj potrebujem. Tukaj se izredno dobro počutim.«

Osnovna znanja je pridobila v vajeniški šoli, kasneje se je sama izobraževala. »Če sem se želela dobro naučiti, sem si morala želeti. Čeprav so mi rekli, naj naredim obleko iz ene barve blaga, sem izrezala iz drugega blaga rožice, da je bilo bolj zanimivo. Že kot deklica sem opazovala sosedo, ki je bila šivilja. Zaradi nje sem poskušala šivati. Morala sem imeti veliko mero potrpežljivosti, da mi je uspelo ponovno sešiti tisto, kar sem razparala. Kmalu sem našla svoje poslanstvo, ki sem ga kasneje samo dopolnjevala.«

Barve ji dajo energijo

V njeni majhni sobici nastajajo različna oblačila za ženske vseh generacij in za vse priložnosti, najpogosteje za poslovne in tudi svečane, kot so poroke in maturantski plesi. Še posebej rada šiva ženske krajše obleke. »Verjetno tudi zato, ker se tudi sama v oblekici najbolje počutim. Rada imam barve, ker sem radosten človek.« Barve ji dajo energijo, zato jo boste pogosto srečali v oblačilih različnih barv. »Ko imam na sebi rdečo ali živo obleko, ne morem biti slabe volje. Vem, da žive barve niso za vsakega, ker se v njih vsi ne počutijo dobro. Spoštujem vsako temno barvo, saj predstavlja zid pred nečim. Recimo, če greš na koncert, se s temno barvo zapreš v svoj svet.«

Revija bluz v »sveti hiši«

Greta si je vedno želela, da bi imela modno revijo svojih izdelkov. Za bluze se je odločila, ker ji je to najbolj ženstven in romantičen kos ženskih oblačil. »Mislim, da premalo nosimo bluze, poleg tega so to oblačila, ki jih na revijah ne vidim ravno pogosto. Želim si, da bi bluze prišle nazaj v modo. Vse moje bluze so popolnoma moj izdelek.« Poleg tega ima bluza precej možnosti uporabe. Ženska jo obleče, kadar gre na poslovni sestanek ali kadar obišče gala prireditev. Lahko je z njo zelo sproščena z džins hlačami ali s krilom.

Na reviji so se v njenih oblačilih sprehodile njene kolegice in prijateljice. Kot je poudarila Greta, je bila vsaka počaščena, da je lahko nosila njen izdelek.

BARBARA GRADIČ OSET

Foto: GrupA