Štore nekoliko drugače

Kako vidi domači kraj in njegovo okolico fotografinja Rosvita Jager – Fotografija kot konjiček in duševna hrana

»Štore nekateri ljudje prepoznavajo kot izrazito železarski kraj, kot pomembno industrijsko središče,« opaža dan za dnem fotografinja Rosvita Jager, domačinka. »Za industrijskim in stanovanjskim območjem je manj znana in lepa krajina,« poudarja Jagrova. To dokazuje njena razstava fotografij z naslovom »Štore in okolica – biseri krajine«.

Razstava je na ogled v Železarskem muzeju Štore, ki ima prostore na Teharjah…

VEČ LAHKO PREBERETE V TISKANI IZDAJI NOVEGA TEDNIKA!

BJ

Foto: ROSVITA JAGER