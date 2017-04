Štorklje povezale ljudi

Slavljenec se ni obnašal najbolj vljudno. V petek zvečer so njemu v čast sosedje na Ljubečni pripravili srečanje, njega pa sploh ni bilo doma! Potem se je le prikazal, s klopotanjem na hitro pozdravil goste in legel k počitku.

A se vsi tisti, ki so se zbrali, da bi proslavili letošnji prihod »štrka« v gnezdo sredi kraja, zaradi tega niso vznemirjali. To je bila ponovno priložnost, da se sosedje, imenovani Štrkovci, srečajo in poklepetajo, si privoščijo skupno večerjo in ob njej ugibajo, kje se je letos zamudila gospa štorklja. Če je samec priletel neobičajno zgodaj, že 29. marca ob 17.50, kot je natančno zabeležil najbližji sosed Milan Brecl, pa samice pred dnevi še ni bilo. Na to je opozarjala tudi torta z dvema figurama te zanimive ptice in z napisom: »Kje si?« Morda zamuja zaradi daljše poti domov, morda se ji je kaj zgodilo? Tako so ugibali zbrani in upali, da se bo vendarle prikazala. Samček tokrat ni tako pridno urejal gnezda kot prejšnja leta, so ocenili. Je morda zato še ni?

TC, foto: SHERPA

