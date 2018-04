Štorklji spet na Ljubečni

»Prišli sta!« Kot blisk se je razširila novica po Ljubečni, da sta prileteli štorklji. V petek zjutraj so ju prvi opazili sosedje blizu njunega gnezda.

Hitro razširjena vest ponovno kaže, kako so krajani povezani s temi pticami in kako željno jih vsako leto pričakujejo. Pravijo, da se letos obnašata drugače kot prejšnja leta. Prileteli sta skupaj, kar v prejšnjih letih ni bil običaj. Gnezda nista niti veliko popravljali in čistili. Takoj sta se začeli pariti. V teh dneh je v gnezdu zagotovo že kakšno jajce. Hudomušneži pravijo, da se jima mudi, ker sta nekaj dni zamujala. Sosedje ob gnezdu se bodo po tradiciji zbrali že prihodnji teden, da bodo obeležili prihod in jima »izrekli« dobrodošlico z željo, da bi bil podmladek čim bolj krepak.

MB