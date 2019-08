Vodenje Zavoda za kulturo, šport in turizem (ZKŠT) Žalec z današnjim dnem prevzema Boštjan Štrajhar, nekdanji ravnatelj Waldorfske šole Savinja. Po dveh mandatih in desetih letih se z mesta direktorja poslavlja Matjaž Juteršek, ki se za nov mandat tokrat ni potegoval in bo poslovno pot nadaljeval v gospodarstvu.

LKK, foto: TT