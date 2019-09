Strast do knjig Malega princa tudi na razstavi

V Osrednji knjižnici Celje je bilo včeraj popoldan odprtje razstave različnih izdaj svetovno priljubljene knjige Mali princ iz zbirke Jožice Nuč, učiteljice angleščine na II. Osnovni šoli v Rogaški Slatini. Razstava, katere premiera je bila pred časom v Rogaški Slatini, je posvečena 75-letnici smrti Antoina de Saint-Exuperyja.

Zbirka strastne zbirateljice je zares zajetna in šteje približno 340 izvodov v 117 jezikih. Od včeraj pa je obsežnejša še za en izvod, saj je obiskovalka iz Celja avtorico obdarila in osrečila z bangladeškim izvodom knjige.

Prava posebnost včerajšnjega odprtja razstave je bilo branje odlomkov iz Malega princa v turščini, ukrajinščini, španščini, kitajščini in francoščini. Brali so jih gostje iz držav, kjer so ti jeziki materni, pri nas pa ti ljudje že nekaj časa živijo in delajo. Kulturni program so sicer oblikovali učenci II. Osnovne šole Rogaška Slatina in dijaki I. gimnazije v Celju, ki so poustvarjali na temo Malega princa.

Razstava bo nadaljevala pot po Sloveniji, da vam pa ne bo treba daleč iz regije, je zato lepa priložnost, da si jo do 18. oktobra ogledate v Osrednji knjižnici Celje.

