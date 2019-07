Štrekna bus za ljubitelje kolesarjenja

Štrekna bus, priljubljena kolesarska povezava, poznana na Koroškem, je sedaj povezana tudi z Velenjem. Za turiste, ki bodo prišli v to mestno občino s kolesom, so na tamkajšnjem zavodu za turizem pripravili tudi posebna vodenja.

Ker so v Velenju opazili, da tja veliko ljudi prihaja prav zaradi možnosti kolesarjenja, so se odločili, da kolesarski turizem še nekoliko izpopolnijo in v svojem mestu dodajo postajo tako imenovanega štrekna busa. »Gre za 30 sedežni avtobus s prikolico, ki lahko pelje 20 koles. Vozi med Velenjem, Gornjim Doličem, Mislinjo, Slovenj Gradcem, Otiškim vrhom, Dravogradom in kopalnim jezerom Labot na avstrijski strani,« je pojasnila sodelavka Zavoda za turizem Šaleške doline Adna Lainšček.

V juliju in avgustu vozi Štrekna bus dvakrat dnevno vsak dan, v septembru pa ob vikendih in tako ob slovenskih kot ob avstrijskih praznikih. Omenjeni zavod za turizem kolesarje, ki obiščejo Velenje, ob sobotah dopoldne popelje na promocijsko kolesarsko vodenje. Lokalni turistični vodnik jim predstavi mestno središče in možnosti preživljanja prostega časa na Velenjski plaži. Kolesarji lahko nato svojo pot nadaljujejo do Topolšice in tamkajšnjih term.

TS

Foto: ZTŠD