Stripovska kultura na sejmih

V Celju je od letošnje pomladi vsak mesec Sejem starih stripov. Sejem je vsako tretjo soboto v mesecu in to v sodelovanju med mladinskim centrom ter Striparno Oblaček.

Stripovska kultura je bila v preteklih desetletjih bistveno bolj razširjena kot je dandanašnji. V slovenščini sta izhajali redni stripovski reviji, starejši bralci pa se tako še spomnijo prve slovenske stripovske revije Zvitorepec in Politikinega Zabavnika. Med Slovenci ostajajo vse do danes najbolj priljubljeni stripovski junaki Zvitorepec, Alan Ford in Asterix in Obelix.

Zanimanje za stripovsko kulturo se prebuja. O Sejmu starih stripov njegov pobudnik, Boštjan Večko iz Striparne Oblaček:

Pri starejših bralcih je precej nostalgije

Mladi hrvaščino in srbščino slabo razumejo

Za Sejem starih stripov je vse večje zanimanje

Med Slovenci so tudi zbiralci stripov. Posamezni redki izvodi dosežejo vrednost tudi po več sto evrov.

