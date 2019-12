Opis nalog in del: delavec izvaja kemijske preiskave jekla po predpisih, standardih ali po zahtevi naročnika, preverja pravilno delovanje laboratorijske opreme, preverja skladnost prejetih vzorcev z naročilom za preiskave ter določa operacije za pripravo vzorcev, skrbi za sledljivost vzorcev in rezultatov preiskav … Štore steel, d. o. o., Železarska cesta 3, 3220 Štore. Prijave zbiramo do 10. 12. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.