Strokovni direktor celjske bolnišnice: “Imamo izredno stanje. Spoštujte vsa navodila!”

V Savinjski regiji je po do zdaj znanih podatkih okuženih 16 ljudi. »Imamo izredno stanje,« pravi strokovni direktor Splošne bolnišnice Celje Franc Vindišar. Bolnišnica je v drugi fazi delovanja ob razmerah v Sloveniji zaradi koronavirusa. To pomeni, da so delo reogranizirali, omejili preglede in dostope v bolnišnici. Vindišar ob zadnjih potrjenih primerih v naši regiji opozarja na visoko tveganje zaradi okuženih otrok. In javno poziva k spoštovanju vseh preventivnih navodil.

Do zdaj so med vsemi okuženimi na Celjskem najmanj štiri otroci. »Tisto, kar je znano o koronavirusih, je, da so otroci idealno gojišče virusov in vir za širjenje virusa. Otroška populacija je tista, ki predstavlja posebno tveganje. Zato bi rad opozoril, da naj se nikakor ne družijo s starejšimi, še posebej ne s tistimi, ki imajo pridružene bolezni. Znotraj družin je treba vzpostaviti takšno organizacijo, ki bo to preprečila. Kajti če do prenosa virusa v tem primeru pride, so tveganja za starejše precej večja,« dodaja Vindišar.

Javnost naproša, naj sledi navodilom o tem, kako preventivno ravnati.

»Danes ne moremo več reči, da je to običajno in normalno življenje. Zato je nujno preventivno delovanje,« je jasen Vindišar.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: Andraž Purg – GrupA