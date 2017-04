Sum kaznivega dejanja otroške in mladinske zobozdravnice

Koncesionarko otroškega in mladinskega zobozdravstva na Vranskem Majdo Gorenjak bremeni prijava suma kaznivega dejanja. Hude obtožbe o delu in obnašanju do pacientov je županu občine Vransko posredovala nekdanja asistentka zobozdravnice Elida Bešić.

Elida Bešić je v pismu zapisala, da je zdravnica uporabljala anestetik s pretečenim rokom uporabe, rokavice za enkratno uporabo je uporabila večkrat, prav tako kozarčke in sesalce. Zdravnica naj bi vpisovala storitve, ki so bile narejene drugje, grdo naj bi obrekovala vse paciente, še posebej otroke z Dawnovim sindromom. Župan občine Vransko Franc Sušnik:

Gorenjakova sicer poudarja, da njena nekdanja asistentka Elida Bešić ni korektno opravljala svojega dela, da ni vodila obveznih evidenc ter da ni upoštevala pogodbenega razmerja, saj je z danes na jutri dala odpoved in si poiskala službo v tujini. Sedaj naj bi ji celo grozila, kar je zobozdravnica že prijavila policiji.

Hkrati Majda Gorenjak zavrača večino obtožb:

Bešićeva je v pismu županu zapisala tudi, da je Gorenjakova v času dežurstva kradla material iz celjskega zdravstvenega doma. Gorenjakova na to odgovarja:

Po besedah Majde Gorenjak je Osnovna šola Vransko z njo? že prekinila pogodbo o sistematičnih pregledih, prav tako so zobozdravnico že obiskale pristojne inšpekcijske službe.