Suzanina kuhla ustvarja domače in zdrave jedi

Ko je šla Suzana Kristan po koncu porodniškega dopusta v službo, ji je nenehno primanjkovalo časa za družino. Otrok je bil po prihodu domov tako lačen, da ni mogel dočakati, da bi skuhala kosilo. Ob koncu tedna je večkrat delala, čeprav si je želela čas preživeti s partnerjem in z otrokom. Razmišljati je začela, da je zagotovo še kar nekaj družin, ki imajo podobne težave in bi bile vesele, če bi ob prihodu domov imele na mizi domač zdrav obrok.

Zamisel, da bi pustila službo in se lotila svoje dejavnosti, je premlevala približno pol leta in se nato ob podpori družine odločila za ta korak. To je bila pot v neznano, na povsem novo področje, ki ga prej ni poznala, saj je kot turistična tehnica nadaljevala študij na Turistiki v Portorožu. Posebna kuharska navdušenka tudi nikoli ni bila, so pa doma pohvalili njene jedi. Veliko ji pomeni to, da ima čas za pripravo zdravih jedi za družino. Ko je za otroka pripravljala različne jedi in ga navajala na gosto hrano, ki je morala biti čim manj slana, začinjena, mastna, se je največ naučila, pravi sama. Domnevala je, da bi takšne jedi z veseljem pojedli tudi drugi, in nastala je Suzanina kuhla priprave preprostih domačih obrokov iz sezonskih lokalno pridelanih surovin brez dodanih konzervansov, arom in drugih nepotrebnih snovi. Vsak dan skuha dve vrsti kosil, mesno in brezmesno, ki ga pridejo ljudje iskat in si ga odnesejo domov.

TC, foto: GrupA

