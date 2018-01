Svet Dualizma prvič na ogled

V nabito polni dvorani Mestnega kina Metropol je bila včeraj zvečer celjska predpremiera spletne serije Dualizem. Serija, delo mladih ustvarjalcev iz Celja, se v prvih petih delih prve sezone ukvarja z zavestjo umetne inteligence. 31. januarja sledi še spletna premiera na spletni strani dualizem.com.

Spletna serija Dualizem je avtorski, neodvisni in neprofitni projekt mlade ekipe, ki ima za seboj vrsto zelo uspešnih in nagrajenih projektov. Nabito polna dvorana celjskega mestnega kina je sinoči ustvarjalcem namenila dolg aplavz, ki so ga bili veseli vsi štirje producenti, kot tudi ostali člani 50-članske igralske ekipe.

Scenarist in producent serije Nejc Jezernik:

Tomaž Krajnc, režiser in scenarist, je idejo za zgodbo črpal iz razmišljanj, ki so se mu porodila ob študiju psihologije. V seriji aplikacija Mimet olajša življenje posameznika, a poleg tega močno posega v njegova dejanja in razmišljanja. Ali bi sam uporabljal podobno aplikacijo? Tomaž Krajnc:

Že na samem začetku se je projektu pridružil Domen Valič, ki je odigral glavno vlogo v kratkem filmu, s katerim so napovedali svet Dualizma. Z izdelkom je bil po premieri več kot zadovoljen.

Del igralske ekipe je tudi sodelavec Radia Celje Luka Žerjav, ki je vešč nastopanja pred mikrofonom. Koliko pa je imel treme pred kamerami?

Da je izdelek tudi zmontiran in posnet, kot da je delo profesionalcev, je zasluga direktorja fotografija Igorja Pečolerja. Četrta producentka Laura Gričar je poskrbela za marketing in medijsko prepoznavnost, avtorska glasba v seriji je delo 23-letnega skladatelja Leona Firšta.

BGO