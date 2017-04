Svet zavoda ZD Celje dal podporo dosedanji direktorici

Svet zavoda Zdravstvenega doma Celje je včeraj za poslovno direktorico ponovno imenoval Alenko Obrul, ki je to funkcijo opravljala že zadnja štiri leta. Njen protikandidat je bil docent doktor Branko Gabrovec iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, sicer nekdaj zaposlen v celjskem zdravstvenem domu. Danes je eden izmed večjih strokovnjakov na področju zdravstvenega varstva v Sloveniji. Člani sveta zavoda so glasovali s štirimi glasovi za Obrulovo in tremi za Gabrovca. Slednji je imel podporo predvsem pri zaposlenih.

Na včerajšnji seji je bilo slišati kar nekaj kritik na račun Obrulove, predvsem s strani članice, ki je predstavnica zaposlenih. Med drugim tudi to, da naj bi zaposlovala družinske člane svojih ožjih sodelavcev, kar je zanikala, češ da ni v komisiji, ki je obravnavala njihove vloge za delo. Nekateri zaposleni so ji zamerili predvsem to, da naj ne bi storila vsega, ko je občina pred časom zdravstvenemu domu odvzela več kot milijon evrov iz tržne dejavnosti, s katerim je želel zdravstveni dom zgraditi prizidek. Čeprav je zanikala, da ni naredila vsega, saj se je za odvzem denarja odločila občina, ki je tudi ustanoviteljica zavoda, pa je na seji sveta podporo dobila.

Gabrovec je nekatere člane sveta navdušil s svojim programom, iz katerega – tako je bilo slišati – je bilo razvidno, da je izreden poznavalec osnovnega zdravstva, manegementa ter vodenja. Ker je sam delal v Celju, nato pa po odhodu ostal v stiku z nekaterimi, ima informacije tudi o slabi medosebni klimi in slabi komunikaciji v zdravstvenem domu, čemur je želel, če bi bil izbran, dati velik poudarek. Kaj je torej prevladalo pri odločitvi pri glasovanju?

Predsednik sveta zavoda zdravstvenega doma Celje Brane Nezman:

Na razpis za novega poslovnega direktorja sta se sicer prijavili še dve osebi. Vendar so pri prvi ugotovili, da je bila vloga napačna, saj se je prijavljala za zdravnico, v drugem primeru pa je bila vloga nepopolna. Zdaj morajo Obrulovo potrditi tudi svetniki občin ustanoviteljic ZD Celje.

SŠol

Foto: SHERPA