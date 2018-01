Svetniki niso za kripto valute

Precejšen delež vitanjskega proračuna, ki bo v tem letu znašal približno 2,1 milijona evrov, bo namenjen za naložbe. Na zadnji seji so vitanjski svetniki potrdili progama dela in finančni načrt Centra vesoljskih tehnologih Hermana Potočnika Noordunga in zavrnili ustanovitev zadruge Noordung Blockchain hub.

Kar 27 odstotkov letošnjega proračuna Občine Vitanje bo namenjenega naložbam, pravi vitanjski župan Mirko Polutnik.

V Vitanju je še 20 kilometrov neasfaltiranih cest. V letošnjem letu bodo lahko uredili le za dober kilometer cest. Letos bodo poskrbeli za podlago in v letu 2019 za asfaltiranje. In katere ceste so na prednostni listi?

Prav tako so svetniki potrdili Program dela in finančni načrt Ksevta oziroma po novem Centra Noordung. Razlogi za preimenovanje so posledica razhoda z idejnimi avtorji KSEVT-a, ki so dosedanje ime registrirali na uradu za intelektualno lastnino. Svetniki pa na zadnji seji niso potrdili ustanovitev zadruge Noordung Blockchain hub, ki bi naj imela prostore ravno v tem objektu in naj bi se ukvarjala s kriptovalutami, pojasnjuje Polutnik.

Center Noordung, ki ga zdaj vodi vršilka dolžnosti direktorice Elena Dokuzov, bo kmalu dobil novega direktorja. Na javni razpis naj bi se prijavilo kar 23 kandidatov.

BGO