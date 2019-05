Svetniki o novi direktorici centra za usposabljanje, delo in varstvo

Občinski svet je na včerajšnji seji izrazil uradno mnenje lokalne skupnosti k imenovanju nove direktorice centra za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV). Gre za regijski javni zavod, ki je namenjen občanom s posebnimi potrebami.

Svet tega zavoda je izbral kandidatko Zlatko Srdoč Majer, diplomirano upravno organizatorko ter za uradno mnenje zaprosil občino. To namreč mora storiti. »V lokalnih skupnostih nismo zadovoljni – in tudi naš občinski svet ni bil – saj država želi od občin mnenje, ki ustanovitelja v ničemer ne zavezuje,« komentira župan Martin Brecl. Ustanovitelj zavoda na Dobrni je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Po živahni razpravi na to temo, so se štirje dobrnski svetniki med glasovanjem o novi direktorici, vzdržali. Za imenovanje Zlatke Srdoč Majer so glasovali trije občinski svetniki, zato je prejela pozitivno mnenje Občine Dobrna. Svetniki naj bi izrekli svoje mnenje o imenovanju Srdoč Majerjeve za direktorico že na svoji aprilski seji, vendar se še niso mogli odločiti. O kandidatki iz Kristan Vrha, so namreč takrat prejeli premalo osnovnih podatkov. Svet zavoda je nato svojo napako popravil ter svetnikom poslal zadostno gradivo. V svetu zavoda so štirje predstavniki vlade.

Srdoč Majerjeva je bila med drugim na čelu velenjskega centra za socialno delo ter republiškega zavoda za zaposlovanje. Ko je ministrstvo za delo leta 2014 predlagalo vladi njeno razrešitev, je ta prijavila organom pregona tedanjo ministrico Anjo Kopač Mrak – skupaj z več uslužbenci ministrstva – zaradi domnevne opustitve dolžnega ravnanja. Pojavile so se namreč medsebojne obtožbe o domnevnih nepravilnostih. Pozneje, leta 2016 je Srdoč Majerjeva kandidirala za direktorico Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah.

Njena sedanja kandidatura, za direktorico zavoda na Dobrni, je v javnosti vzbudila različne odzive.

BJ

Foto: arhiv občine, Gregor Katič