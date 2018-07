Svetniki odločili o turistični taksi

Občinski svet v Lučah je sprejel na včerajšnji seji odlok o turistični in promocijski taksi. Obe skupaj bosta znašali dva evra na dan, od tega je 40 centov promocijske takse, ki je namenjena dodatnemu financiranju Slovenske turistične organizacije.

Po dosedanji ureditvi plačujejo gosti v Lučah en evro turistične takse. Lučani so si prizadevali, da bi po novem veljal za celotno Zgornjo Savinjsko dolino, isti znesek turistične in promocijske takse. O tem, koliko so uspeli župan, Ciril Rosc:

Gostje v kampih in planinskih kočah, bodo v občini Luče v prihodnje plačevali 50 odstotkov takse. Občina je lani prejela vsega skupaj 5500 evrov turistične takse. Na območju občine so ponudniki različnih nastanitvenih zmogljivosti, med njimi tudi turistične kmetije, penzion in kamp.

BJ

Foto: arhiv občine