Iščemo odgovorne profesionalce, motivirane in zaljubljene v modo, odlične v stikih s kupci ter osebe, ki so se pripravljene učiti in delati na osebnem razvoju. Inditex Slovenija, Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 15. 11. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.