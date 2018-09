Svetovni dan turizma v znamenju digitalizacije

Danes je svetovni dan turizma, ki ga na pobudo Svetovne turistične organizacije obeležujemo od leta 1979. Tema letošnjega svetovnega dneva turizma je: Turizem in digitalna preobrazba.

Razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije je preobrazil tudi način preživljanja prostega časa, počitnic. Na voljo so nam novi načini povezovanja in informiranja. Digitalni napredek naj bi spodbujal inovacije in prispeval k strategiji trajnostne rasti turizma.

Kot kažejo zadnji razpoložljivi podatki Eurostata, ti so za leto 2014, si prebivalci Evropske unije pri organizaciji potovanja v veliki meri pomagajo z internetom: delež rezervacij vozovnic za potovanja z letalom znaša tako znaša 67 odstotkov, delež rezervacij zasebnih potovanj v najetih nastanitvenih zmogljivostih pa 55 odstotkov.

Več kot petina tujih turistov je kot vir informacij za obisk Slovenije navedla spletne strani Slovenije ali krajev v Sloveniji, 8 odstotkov tujih turistov se je o Sloveniji seznanilo na družbenih omrežjih, Facebooku, Twitterju, Instagramu.

Logično je, da digitalizacija vpliva tudi na ostala področja turizma, tudi na promocijske kampanje. Urša Dorn, svetovalka za turizem na Zavodu Celeia Celje.

Seveda so drage tudi digitalne kampanje, zato so na Zavodu Celeia letos seveda bili veseli, da jim je letos uspelo uresničiti pomemben cilj.

Vsebinsko bo učinke tega dosežka na digitalnih platformah mogoče videti jeseni, zagotovo pa bo šlo za nadgradnjo zdaj že dobro znane kampanje Pridi špilat grofe.

Številni dogodki ob svetovnem dnevu turizma

Sicer bo ob današnjem svetovnem dnevu turizma na celjskem območju kar nekaj turističnih dogodkov in prireditev. V okviru projekta Urice groze na Starem gradu v Celju bo v Romanskem palaciju gradu ob 17-ih 30 predavanje o sodomiji, najhujšem zločinu proti naravi. Predaval bo dr. Andrej Studen, kustos stalne razstave Teater groze, ki obiskovalcem ponuja vpogled v mučilne naprave od 16. do 18. stoletja. V Zavodu Celeia Celje, ki upravlja s Celjskim gradom, razstavo nadgrajujejo s ciklusom spremljevalnih dogodkov z naslovom Urice groze, na katerih bodo predstavljene različne teme iz sveta kriminala in kaznovanja v obdobju srednjega veka.

V Radečah bodo ob svetovnem dnevu turizma niz dogodkov pripravili na tamkajšnji tržnici. Čeprav je tema letošnjega svetovnega dneva turizma digitalizacija, bodo v Kulturnem, turističnem in informativnem centru Radeče analogno spomnili na pomen radeške tržnice kot prostora za oskrbo z lokalno pridelano hrano. Kot so slikovito zapisali, je tržnica stičišče urbanega življenja z ruralnim zaledjem, skupna dnevna soba, kjer delajo ljudje za ljudi.

V Rogaški Slatini in Podčetrtku pa bodo danes na voljo brezplačni ogledi. Obiskovalci si bodo lahko ogledali slatinski muzej Anin dvor in Paviljon kaktej. V Podčetrtku bo na voljo brezplačen ogled biserov Visit Podčetrtek, vendar po predhodnem naročilu v Turistično informacijskem centru Podčetrtek.

V Destinaciji Rogla Pohorje se zadnje leto posvetili digitalnemu promoviranju svojih znamenitosti in številnim programov. Danes bo na temu digitalne transformacije strokovni posvet, ki se bo začel ob 10ih Centru vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga v Vitanju. ROBERT GORJANC

Foto: Grupa