Svetovni prvak v vseh pogledih

Nekateri ljudje so pri 76 letih srečni, če so še živi. Mnogim je povsem dovolj, če v tej starosti lahko hodijo. Obstajajo pa tudi posamezniki, ki so za svoje zdravje izjemno skrbeli, se nenehno fizično udejstvovali in jih zgolj preživetje ne zadovoljuje. Naj so slednje ugotovitve za koga patetične, pa še kako držijo.

Adi Vidmajer je korenjak, še vedno pravi silak, ki pri 76 letih potuje po svetu in domov prinaša medalje, nova spoznanja in temelje za lepe spomine. Njegov elektronski naslov je pomenljiv: [email protected]. Vidmajer je letos nanizal odlične rezultate. V začetku meseca februarja … Tako smo začeli zgodbo o nekdanjem atletu celjskega Kladivarja, ki še vedno hitro in spretno vihti kladivo ter ga vrže najdlje v svoji starostni kategoriji na svetu. Spremljali smo tudi turnir glavnega dela futsal lige prvakov v Podčetrtku, kjer je Dobovec osvojil drugo mesto in se drugič v svoji zgodovini uvrstil v glavni del lige prvakov.

DŠ

Foto: osebni arhiv Adija Vidmajerja