Svobodomiselna Heidi na celjskem odru

Otroške predstave so v Gledališču Celje že vrsto let pomembna stalnica rednega programa. Letos bodo na celjskem odru uprizorili predstavo Heidi, ki je nastala po knjižni predlogi Heidi švicarske pisateljice Johanne Spyri.

Roman Heidi je bil napisan v času, ko je bila glavna naloga mladinske literature vzgajati bralce. V knjigah so nastopali zgledni junaki, po katerih naj bi se mladi zgledovali. Poleg tega je pisateljica bralcem želela predstaviti življenje lepše, bolj idilično, kot je bilo v resnici. Liki v romanu so opisani zelo črno-belo. Tak prikaz sveta in oseb danes ne more več komunicirati s sodobnimi gledalci. A kaj nam lahko pove zgodba Heidi danes, ne da bi se oddaljili od zgodbe, ki jo je napisala Johanna Spyri? Katere so teme še vedno aktualne? “Zgodba o ljubezni, prijateljstvu, sprejemanju sočloveka, o neizmerni volji do življenja ter o povezanosti z naravo, ki pomirja človeka. Je tudi zgodba o dveh različnih principih vzgoje,” je razložila dramaturginja Tatjana Doma.

Pogumno in samosvojo Heidi je upodobila Živa Selan. poleg nje igrajo še Branko Završan, Barbara Medvešček, Urban Kuntarič, Mario Šelih, Jagoda, Damjan M. Trbovc, Beti Strgar, Rastko Krošl in David Čeh. Pod režijo predstave se je podpisala Ivana Djilas, avtor glasbe je Boštjan Gombač.

BGO