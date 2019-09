Svoj razvoj temeljijo na kulturni in naravni dediščini

Trikratno neurje v prvi polovici letošnjega julija je v kraju pustilo posledice, ki jih še vedno niso odpravili. Uradna cenitev je presegla milijon evrov, a realno je škoda še višja. Na srečo je bil večji del občinskega premoženja zavarovan. Najdlje bo trajala obnova športne infrastrukture.



Rogatec je med občinami, ki imajo najbolj razvito športno infrastrukturo. V tamkajšnji športni dvorani in na zunanjih igriščih gostijo pomembne športne tekme ter reprezentančne in klubske priprave. Zaradi uničenega nogometnega igrišča z umetno travo upravitelji težko izpolnjujejo tovrstne pogodbene obveznosti. Obnova v vrednosti več kot 300 tisoč evrov bo končana šele pozno jeseni.

Zaradi volitev se je priprava zadnjega proračuna nekoliko zamaknila. Kako daleč so najpomembnejši projekti?

Od treh milijonov evrov letnega proračuna je žal vedno večji delež namenjen zakonsko določenim obveznostim občine. 90 tisoč evrov smo namenili vzdrževanju lokalnih cest, kar je večno nedokončana zgodba. Približno toliko bomo namenili tudi za gradnjo novega parkirišča pri pokopališču in za obnovo Slomškove ulice. Za sanacijo skoraj 200 tisoč evrov vrednega plazu pod Donačko goro, ki ogroža stanovanjsko hišo in gospodarsko poslopje, bomo pridobili državno sofinanciranje.

Urejanje gradu Gornji Rogatec ste po zadnjem neurju postavili na prednostno mesto.

Res je. Neurja so grozila, da bodo obstoječi steni še bolj poškodovala ali celo porušila. Ker gre za zelo pomembno kulturno dediščino – v eni je namreč najstarejše romansko okno pri nas – smo zaprosili za intervencijska sredstva. 50 tisoč evrov bodo vredna najosnovnejša dela. V sodelovanju z gozdarsko stroko smo pred tem okolico začeli urejati že sami.

Gradnjo novega vrtca ste odložili. Kako daleč v prihodnost?

Nov vrtec je vsekakor prednostna naloga v tem mandatu. Takrat smo načrtovali, da bomo 400 tisoč evrov dali iz občinskega proračuna, enako vsoto pridobili iz eko sklada in se za prav toliko še zadolžili. Najcenejši ponudnik je bil za pol milijona dražji od razpoložljivih sredstev. Šolski minister je obljubil, da bo v naslednjem proračunu po devetih letih končno več denarja za investicije prispevala tudi država.

Dolgoročno ostaja rdeča nit lokalnega razvoja turizem, mar ne?

Morda se kot domačini niti ne zavedamo, kakšno bogastvo v resnici imamo, ampak širše smo v slovenskem prostoru najbolj znani prav po muzeju na prostem. Letno nas zaradi njegovih programov obišče tudi do 20 tisoč ljudi. Odločitev za ustanovitev zavoda je bila pravilna, saj je delovanje krepko preseglo zmožnosti društva. Kot primer dobre prakse nas obiskujejo in vabijo v interesna združenja različne občine. Najbolj sem vesel sodelovanja glede Donačke gore. To je naš izjemen naravni biser, ki ponuja ogromne razvojne možnosti. Letno jo namreč brez posebne organizacije obišče tudi do 30 tisoč ljudi. Ob lepem vremenu nad njo kroži tudi po več deset jadralnih padalcev. Urediti jo moramo tako, da bo prometno prijazna do ljudi, hkrati pa bodo posegi naravi in trajnostni usmeritvi prijazni.