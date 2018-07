Ta teden poostren nadzor tovornih vozil

V večini evropskih držav, tudi v Sloveniji, se je danes začela usklajena akcija poostrenega nadzora tovornih vozil in avtobusov. Policisti bodo v nadzoru preverjali spoštovanje cestnoprometnih pravil, pozorni pa bodo predvsem na kršitve, ki so povezane s trajanjem vožnje ter obveznimi počitki in odmori voznikov.

Tudi na Celjskem policisti opažajo, da se je v zadnjih letih povečal tranzitni promet tovornih vozil, kar predstavlja svojevrstnem problem tudi na področju varnosti cestnega prometa. Zato so nadzori takšnih voznikov na Celjskem pogosti. Daleč največ je kršitev, ki so povezane z neprilagojeno hitrostjo tovornih vozil.

V zadnjih letih se je po vseh Sloveniji povečal delež tujih voznikov tovornih vozil, ki so povzročitelji prometnih nesreč. Pogosto so tudi kršitelji prometnih pravil.

Robert Vehovec iz Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi:

Ravno utrujenost voznikov tovornih vozil, ki lovijo tudi roke dostave tovora, je eden najpogostejših vzrokov za nesreče.

Policisti med nadzori dnevno odkrivajo tudi manipulacije z zapisovalnimi napravami oziroma tahografi, da vozila niso tehnično brezhibna in da imajo preveč naloženega tovora.

SŠol

Foto: GrupA