Ta teden se bo začelo obiranje hmelja

Hmeljarji v Savinjski dolini bodo ta teden začeli z obiranjem hmelja. Najprej bo prišla na vrsto sorta savinjski golding. Letošnja letina hmelja bo slabša, saj so poleg toče rastno dobo zaznamovale tudi nizke temperature v maju in bolezen.

»Veliko je bilo nenadnih skokov temperatur, mnogo pa tudi neurij s točo, ki je močno prizadela hmeljišča na vseh pridelovalnih območjih. Še posebej močno so prizadeta hmeljišča na območju občin Braslovče, Prebold, Žalec in Dornava. Glede temperatur je bil maj prehladen, večina junija pa prevroča, prav tako kot del julija. Rastline so zato v mnogih nasadih ostale ozke in nerazraščene, še posebej je to izrazito pri sorti aurora,« je povedala specialistka za hmeljarstvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje Irena Friškovec.

Kakšna bo letošnja letina hmelja, sicer še ni mogoče napovedati, saj je vse odvisno od vremena v tem mesecu. Če bo vreme naklonjeno razvoju storžkov, lahko pričakujemo povprečno letino, to je približno 2500 ton hmelja. To je veliko manj kot lani, ko je bila letina rekordna in je znašala 3078 ton.

Slovenija sicer izvaža več kot 95 odstotkov hmelja, približno osem odstotkov pa za proizvodnjo piva porabita pivovarni Laško in Union. Svetovni tržni delež Slovenije, ki je peta največja pridelovalka hmelja na svetu, je triodstoten.

V Sloveniji 121 pridelovalcev hmelja obdeluje slabih 1700 hektarjev hmeljišč, v svetu pa je 62.000 hektarjev hmeljskih nasadov.

Po napovedih strokovnjakov bo zaradi ugodne cene hmelja, ki pokrije stroške pridelave, in večje proizvodnje piva v svetu v prihodnjih letih nastalo okoli 1000 hektarjev novih hmeljišč.

LKK, foto: arhiv NT (SHERPA)