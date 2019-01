Taborniki pod okriljem Jezerskega zmaja praznujejo 50 let

Društvo tabornikov Rod Jezerski zmaj Velenje v letošnjem letu praznuje 50 let delovanja. V društvu, ki bo jubileju posvetilo večerno prireditev v veliki dvorani Doma kulture Velenje, pravijo, da otroci v njihovih vrstah pridobijo predvsem sposobnosti timskega dela, učijo pa se prevzemati tudi odgovornost za svoja dejanja.

Taborniki spoznavajo gozd, živali, znajo pomagati pri nesreči, nabirajo zdravilne rastline, pospraviti šotor … Ko otroci izbirajo iz velikega nabora veščin, spoznavajo sebe in gojijo svoja zanimanja. Še posebej razvijajo svoje socialne veščine, pravi starešina rodu Jezerski zmaj Andrej Šmit – Miško.

Jezerski zmaji, ki se po številu članov uvrščajo na drugo mesto med taborniki v Sloveniji, se družijo na zimovanjih, piknikih, tekmovanjih, očiščevalnih akcijah … Krona njihovega dela so taborjenja v Ribnem, kamor odhajajo že vrsto let. Po besedah Šmita pa jim zadnja leta izziv predstavljajo taborjenja na novih lokacijah ter potovanja v tujino. V domačem kraju v zadnjem času za šolarje pripravljajo učilnice v naravi in učencem ponujajo drugačno spoznavanje okolice, kot med sedenjem v učilnici. Želijo jim pričarati čim lepše trenutke in jim dati dobro popotnico za življenje.

TS

Foto: GrupA