Taborništvo kot dobra popotnica za življenje

Celjski taborniški rod 2. grupe odredov slavi te dni 50-letnico delovanja. Celjsko društvo združuje približno 130 članov in je med najbolj številčnimi tovrstnimi slovenskimi društvi. Najmlajši član je star komaj štiri leta, najstarejši skoraj desetkrat več.

Taborništvo omogoča otrokom in mladostnikom pridobivanje številnih veščin, spretnosti, novih znanj in navad, ki jim koristijo kasneje v življenju, predvsem pa je pomembna plat tudi preživljanje prostega časa v naravi. V Kokarjah, kjer imajo celjski taborniki že vrsto let svoj center za taborjenje, rastejo novi prostori z ležišči, jedilnico, s kuhinjo in sanitarijami. Načrtov s tem še ni konec, pravi Elvis Cvikl, starešina celjskih tabornikov oziroma predsednik društva.

Nekakšen center za mlade naj bi bil na koncu vreden približno pol milijona evrov, zato so taborniki tudi letošnji jubilej izkoristili za zbiranje sredstev. Del teh naj bi zbrali na petkovem koncertu zasedbe Big Foot Mama v Celjskem domu.

Prireditve v okviru tedna taborništva pa so se začele že danes, ko se bodo taborniki iz vse Slovenije zbrali na Grajski orientacijski fešti, imenovani Grof. Ta bo tudi jutri, v nedeljo pa pripravljajo pohod na Celjsko kočo. V ponedeljek bodo svojo dejavnost predstavili obiskovalcem Citycentra, v torek pa bodo v Muzeju novejše zgodovine Celje odprli razstavo o zgodovini celjskega taborništva. V sredo in četrtek bodo taborniki razveseljevali male bolnike celjske bolnišnice oziroma upokojence Doma ob Savinji.

