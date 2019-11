Tadej Vidmajer dvakrat zatresel mrežo Triglava

Odigrani sta bili dve tekmi 16. kroga Prve lige Telekom Slovenije, razpletli sta se po pričakovanjih.

Celje je bilo s 4:0 boljše od Triglava (z dvema goloma se je izkazal Tadej Vidmajer), Maribor je v Ljubljani z 1:0 premagal ekipo Brava. Velenjski Rudar bo v nedeljo (14.00) gostoval v Sežani. V 11. krogu 3. SNL – vzhod je Šmartno z zmago v Slovenskih Konjicah proti Dravinji s 3:2 potrdilo vodilni položaj na lestvici. Celjski Šampion se je v gosteh z Bistrico razšel brez golov. Hokejisti True Celja so v ligi IHL s 4:1 premagali zagrebško Mladost. Aljaž Ogrizek je dal tri gole. Rokometaši Gorenja so v 1. slovenski ligi z 28:23 zmagali v Slovenj Gradcu. Žalčanke so visoko slavile v Kopru, Celjanke so izgubile v Ajdovščini. K visoki zmagi košarkaric Cinkarne Celje v Domžalah je Mojca Jelenc prispevala 26 točk.

DŠ

Foto: SHERPA