Tako boste vedeli, da je okrasno drevesce slovensko

Praznična drevesca posekana v slovenskih gozdovih, ki so namenjena za okras ter praznovanje, morajo biti v letošnjem decembru med prevozom in prodajo označena z nalepko rdeče barve, na kateri je letnica 2018. Zavod za gozdove s tem ukrepom usmerja pridobivanje dreves na naravi prijazen način, ki ne povzroča škode v gozdovih. Nove nalepke rdeče barve lahko lastniki gozdov pridobijo na Zavodu za gozdove Slovenije skupaj z odločbo, v kateri so zapisane usmeritve in pogoji za pridobivanje okrasnih drevesc iz gozda.



Andrej Breznikar je prepričan, da je še vedno najbolj ekološko okrasno drevo tisto, ki je posekano v Sloveniji in seveda na predpisan način.

Poleg rdečega listka spremlja ta drevesa na poti do končnega uporabnika tudi odločba zavoda za gozdove, ki jo izda lastnikom posekanih dreves. Lastniki gozdov lahko do 25 nalepk dobijo brezplačno, za večje število pa morajo odšteti po 27 centov na nalepko. Nadzor nad pridobivanjem okrasnih drevesc sicer izvaja gozdarska inšpekcija.

Brez nalepke so na tržišču lahko okrasna drevesca iz uvoza, okrasna drevesca v lončkih ter drevesca drevesnih vrst, ki v naših gozdovih niso domača. To so na primer omorike, srebrne smreke, kavkaške jelke in podobno. Prodajalci morajo imeti pri sebi ustrezen dokument, ki dokazuje izvor drevesc. A tudi pri nakupu le teh velja previdnost, saj ta drevesa lahko predstavljajo tveganje za naš gozd, pravi Breznikar.

Tudi zaradi tega zavod za gozdove spodbuja nakup naravnih, v Sloveniji pridelanih okrasnih drevesc. »Domača okrasna drevesca so pridelana na način, ki najmanj škoduje našemu življenjskemu okolju, upoštevajoč način pridelave in prevoz na tržišče.« Poraba domačih okrasnih drevesc medtem še vedno upada. Tako zavod lastnikom gozdov in nasadov okrasnih drevesc letno izda približno 27 tisoč nalepk, kar je tretjino manj kot pred petimi leti.

Da bomo čim dalj uživali v zelenem okrasju domačih drevesc, jih postavimo v stojala, ki jih lahko napolnimo z vodo. Ko bodo odslužila svojemu namenu, jih razrežemo in odložimo v zabojnike za organske odpadke ali pa jih skurimo v pečeh.

LKK, foto: GrupA