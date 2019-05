Tako podobni, a hkrati tako različni

Ko se v eni šoli znajde kar šest parov dvojčkov in lahko povrh tega srečaš še trojčice, je treba tako neobičajno zadevo primerno zabeležiti za zgodovino. Pred tednom je bil za to še zadnji čas, saj sta se dva od parov dvojčkov po štirih letih poslavljala od šole. Za maturante je bil namreč zadnji dan pouka. Ravnatelj I. gimnazije v Celju dr. Anton Šepetavc je zato izkoristi priložnost, ko so bili še vsi v šoli, ter jih povabil na skupno fotografiranje in prvo srečanje. Kot pravi, si tudi sicer na šoli prizadeva za toplo, družinsko vzdušje, zato je pripravil tudi to srečanje, ki naj bi v prihodnje postalo tradicionalno.

Prevladujejo dekleta, le dva para sta mešana. Vsi so zelo marljivi in vsestransko dejavni, zlasti na glasbenem in športnem področju, jih je pohvalil ravnatelj. Eni so si zelo podobni, drugi skoraj nič. A četudi so na videz nekateri pari skoraj enaki in so to kdaj tudi izkoristili za to, da so izvedli kašno nedolžno prevaro, so značajsko zelo različni. To so poudarjali v pogovoru, saj so verjetno že navajeni, da morajo vse življenje dokazovati, da je vsak osebnost zase in ne kopija drugega. Morda tudi iz tega izhaja tekmovalnost med njimi, saj priznavajo, da so ves čas želeli dokazovati, da so vsaj tako dobri kot sestra ali brat dvojček. Kljub vsemu so zelo povezani in skorajda neločljivi. Zato so tudi zgodbe o tem, zakaj so skupaj v isti šoli, večinoma podobne: najprej se je za šolo odločil eden v paru, nato mu je sledil drugi. Mnogi bodo tako šele v času študija ugotovili, kako je, če si dlje časa ločen od svojega brata ali sestre. Zagotovo pa bodo močne in posebne vezi, ki povezujejo takšne brate in sestre, ostale, četudi jih bo življenje odneslo na različne konce sveta.

Več v tiskani izdaji Novega tednika!

TC, foto: SHERPA