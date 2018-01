Takšnih izsiljevanj ni malo

Pred dnevi so celjski kriminalisti ovadili dva državljana Bosne in Hercegovine, sicer s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki naj bi izsiljevala Celjana, o čemer smo že poročali. Ta jima je bil dolžan samo 100 evrov, nato pa sta ga osumljenca izsiljevala za glavnico in namišljene obresti, ki so znašale že 25-kratnik vrednosti glavnice. Tovrstnih izsiljevanj pa ni malo, dodajo na celjski policiji.

Gre za kazniva dejanja, ki jih je zelo težko odkriti, pravi kriminalist Policijske uprave Celje Boštjan Hmelak.

Največkrat so takšna izsiljevanja povezana s prekupčevanjem z drogo. In v takšnem krogu prekupčevanja z drogo je strah pred prijavo še toliko večji, saj se lahko izkaže, da je oškodovanec predhodno bil prav tako vpleten v nedovoljena dejanja.

Zato storilci ravno to nemoč oškodovancev izkoriščajo do onemoglosti. Najpogosteje gre za osebe, ki so že bile kdaj ovadene, torej so specialni povratniki tudi zaradi nasilništva, saj je nasilje pri izsiljevanju pogosto prisotno. Največkrat gre tudi za posamične primere, kjer storilci niso povezani v organizirano kriminalno združbo.

