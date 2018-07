Kratek opis del: priprava livarskega vložka in transport skozi zakladanje zalogovnikov, izvajanje postopka taljenja na indukcijskih pečeh v skladu s tehnološkimi predpisi in tehnologijami priprave taline, nadziranje stanja in delovanja indukcijskih peči in po potrebi spreminjanje parametrov taljenja … Omco Metals Slovenia, d. o. o., Cesta žalskega tabora 10, 3310 Žalec. Prijave zbiramo do 31. 7. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.