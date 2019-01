Tanja Skaza se umika z mesta direktorice

Tanja Skaza, zdaj še direktorica velenjskega podjetja Skaza, je na včerajšnjem srečanju z novinarji sporočila, da bo po letošnjem letu v podjetju ostala le kot lastnica. Omenjeno družinsko podjetje je sicer v letu 2018 doseglo vse zastavljene poslovne cilje. Prvič v nekaj manj kot 42-letni zgodovini, je preseglo 40 milijonov evrov prihodkov, dobiček pred davki pa je dosegel 1,4 milijona evrov.



Tanja Skaza je za Finance povedala, da bo v prihodnosti delovala v novodobnih organizacijah, in sicer skupaj z najbogatejšo Slovenko Izo Login, tretjega partnerja, ki bo pri tem sodeloval, pa ni želela razkriti. Letos bo na področju novodobnih organizacij delala v Sloveniji, prihodnje leto pa želi prodreti v tujino.



Podjetje Skaza je sicer lani za naložbe namenilo skoraj 1,1 milijona evrov, letos bo zanje namenilo še sto tisočakov več. Podjetje se želi v letošnjem letu širiti na nove trge, med nove kupce. Lastnika družbe, Igor in Tanja Skaza, sta podjetje v času krize 2008 preoblikovala v novodobno, tržno naravnano družbo in uspešno zasnovala lastno blagovno znamko. Tudi val konjukture sta izkoristila za nadaljnjo preobrazbo. Skaza tako vlaga v izobraževanje ter v poslovno in s tem tudi osebnostno rast zaposlenih. 300 redno zaposlenih in 61 študentov se je v letu 2018 v povprečju izobraževalo dva delovna dneva, so sporočili iz podjetja.

TS