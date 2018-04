Teden, ko se slavi knjiga

Na današnji tiskovni konferenci ob predstavitvi vseslovenskega festivala Slovenski dnevi knjige in noči knjige, ki bo konec meseca, sta glavna celjska organizatorja Osrednja knjižnica Celje in Knjigarna Antika predstavila dogajanje v knežjem mestu. V Celju bodo prireditve potekale na več lokacijah od 18. do 22. aprila, 23. aprila pa se bodo iztekle v Noč knjige.

V Osrednji knjižnici Celje bodo cel april posvetili knjigi. Začeli so z 2. aprilom, ko obeležujemo mednarodni dan knjig za otroke. Tudi drugi teden bodo dali poudarek na otroškem dogajanju, seveda pa niso pozabili na starejše bralce. Osrednji dogodek bo v ponedeljek 23. aprila, pravi Kristian Koželj iz celjske knjižnice.

Bogat program bo tudi v knjigarni Antika, ki že od vsega začetka sodeluje pri organizaciji festivala Slovenski dnevi knjigi. Od srede 18. aprila bo kot smo že vajeni pred Mestnim kinom Metropol pokrita knjižna tržnica, kjer ponujajo knjige po ugodnih cenah, pravi lastnik knjigarne Antika Božo Mulej.

Prav tako bodo naslednjo sredo v izložbo knjigarne Antika razstavili knjige Ivana Cankarja, saj je letošnje leto posvečeno velikanu slovenske literature. V četrtek 19. aprila bo odprtje razstave portretov avtorja Borija Zupančiča. Osrednja stvar bo prav tako 23. aprila, ko bo noč knjige tudi večer popustov. Na ta večer bo literarna predstavitev, dodaja Mulej.

Kot sta poudarila oba predstavnika organizatorjev je festival slovenski dnevi knjige čas, ko se knjiga postavi na prvo mesto, ko knjige potujejo iz knjižnic in knjigarn do novih uporabnikov in je čas namenjen branju knjig.

BGO