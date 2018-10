Teden otroka v POŠ Nova Cerkev

V tednu otroka smo želeli učencem ponuditi kar nekaj kreativnih dejavnosti, za katere smo menili, da bi jih lahko počeli tudi v prostem času, ki je bil letošnja tema tedna otroka.

Tako smo povabili člane in članice Turističnega društva Nova Cerkev, ki so z nami obujali star slovenski običaj – ličkanje. Najprej smo s skupnimi močmi na šolskem travniku »okožuhali« koruzo, potem so nam prikazali, kako jo zavežejo tudi na kozolček, ki so ga v ta namen pripeljali s seboj. Naslednji teden smo imeli pohod po vaseh KS Nova Cerkev in ga zaključili na kostanjevem pikniku.

V torek smo učiteljice zakurile taborni ogenj na šolskem dvorišču. Zjutraj smo zamesili testo, ki smo ga navili na palice in spekli ob ognju. Pekli smo tudi jabolka in krompir, na koncu tudi sladke penice. Otroci so rekli, da tako slastnega kruha še niso jedli.

Za naslednji dan smo najeli napihljivo igralo in povabili učence iz sosednje šole Socka ter seveda tudi naše najmlajše iz Vrtca Mavrica.

Za petek smo imeli v načrtu peko palačink, ki je že kar tradicionalna ob našem tednu otroka v Novi Cerkvi. Zahvala gre Ireni Kraljič in Meliti Travnik ter njenemu možu. S palačinkami so razveselili vse otroke šole in vrtca. Zadnja aktivnost pa je bila plesna delavnica, ki jo je izvedla naša zunanja sodelavka Monika Kuzman iz plesne šole Jay dance. Učenci so neizmerno uživali ob ritmih slovenske in tuje zabavne glasbe.

PETRA OFENTAVŠEK, POŠ Nova Cerkev