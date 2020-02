Teden pisanja z roko v Ekonomski šoli Celje

Teden pisanja z roko je bil med 20. in 24. januarjem. Izbran teden ni naključje, saj 23. januarja obeležujemo mednarodni dan pisanja z roko. Naša šola je že drugo leto zapored vključena v vseslovenski projekt društva Radi pišemo z roko.

Osrednja tema tedna je bila V naši družini pišemo z roko. V naši šoli smo pripravili različne dejavnosti. V projekt smo bili vključeni dijaki in učitelji. Pri pouku smo pripravili ure lepopisja, pri katerih smo spodbujali zapisovanje s pisanimi črkami. Poudarek je bil na čitljivosti in lepem zapisu. Dijaki so spoznavali pomen pisanja z roko, saj pisanje z roko spodbuja ustvarjalnost, poleg tega zaradi pisanja z roko ostanejo informacije dlje časa v spominu.

Na Facebook strani Ekonomske šole Celje smo objavili rokopise sodelujočih dijakov, ki so na list z logotipom društva Radi pišemo z roko zapisali: »To je moja pisava. Nihče nima takšne.« Vsak dijak se je na svoj list tudi podpisal.

Za dijake prvih letnikov so bile organizirane delavnice na temo Pišemo s svetlobo. Vodila jih je Melita Podgoršek, prof. Dijaki so se seznanili z osnovami pisanja s svetlobo in so s pomočjo lučke z roko oblikovali svoje svetlobne zapise. Na podlagi delavnic je nastala razstava.

Osrednji dogodek smo izvedli v ponedeljek, 27. januarja. Namenili smo ga srečanju z umetnikom Alešem Hofmanom, profesorjem, ki poučuje v naši šoli. Dijakom je slikovito predstavil svojo življenjsko zgodbo in jih seznanil s svojim umetniškim ustvarjanjem. Njegova umetnost ima več obrazov, saj kipari, slika, piše pesmi, prebira knjige in pleše. Povedal je, da svoje pesmi piše z roko. Ob tej priložnosti nam je narisal umetniško skico divjih konj, ki simbolizirajo svobodo. Konji so njegov najljubši motiv, saj so pogosto navdih za njegovo umetniško ustvarjanje. Srečanje smo obogatili s pesmijo. Dijakinja Ema Jagrič iz 2.e nam je zapela avtorsko pesem Kaj pa če. Zapeli sta nam tudi dijakinji 1.a-razreda, Julija Dermol in Nika Praznik. Predstavili sta se s pesmijo Med iskrenimi ljudmi. Dijakinja Manca Avsec iz 2.e-razreda je vodila pogovor z njim. Prisotne dijake in profesorje je prireditev navdušila.

Sama sem pripravila kulturni dogodek. Podobo konj Aleša Hofmana smo povezali z izbranimi verzi Ferija Lainščka in pripravili razstavo z naslovom Več kot besede so pesmi in slike. Posebnost te razstave so bili verzi, zapisani s pisanimi črkami. Zapisala jih je dijakinja Nika Praznik iz 1.a-razreda. Pripravili smo krajši recital Lainščkove poezije. Pesmi sta recitirali Manca Avsec in Ema Jagrič, obe sta dijakinji 2.e-razreda. Ob tej priložnosti sta Julija Dermol in Nika Praznik, obe iz 1.e-razreda, zapeli Lainščkovo pesem Ne bodi kot drugi. Recital smo posneli in ga v video obliki objavili na šolski spletni strani. Za snemanje in obdelavo je poskrbel Srečko Robek, prof.

Na koncu smo pripravili razstavo starih rokopisov, katerih posebnost so rokopisi fevdalcev Attemsov iz 19. stoletja.

MAJDA LESJAK,

koordinatorica Tedna pisanja 2020 v EŠC