Glavna dela in naloge, ki jih bo opravljal izbran kandidat: organizira, vodi in usklajuje dela na tehničnem področju, organizira in evidentira periodične preglede naprav, meril in rezervoarjev, vodi, organizira in nadzira delo na področju vzdrževanja, spremlja tehnično-tehnološki razvoj ter uvaja izboljšave … Istrabenz plini, d. o. o., Sermin 8a, 6000 Koper. Prijave zbiramo do 29. 10. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.