Tehnolog kakovosti v avtomobilski industriji (m/ž) s smislom za učinkovito upravljanje sprememb (Prebold)

Na delovnem mestu boste z vidika kakovosti odgovorni za vodenje, organiziranje, usmerjanje in koordiniranje projektov, za komunikacijo s kupci in z dobavitelji ter za skrb za njihovo visoko zadovoljstvo, za določanje, usklajevanje in nadzor kakovostnega nivoja izdelkov, koordinacijo in spremljanje preventivnih ter korektivnih ukrepov, spremljanje kazalnikov kakovosti in skrb za njihovo doseganje. Odelo Slovenija, d. o. o., Tovarniška cesta 12, 3312 Prebold. Prijave zbiramo do 28. 9. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.