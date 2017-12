Tehnolog kakovosti v elektroniki (m/ž) (Prebold)

Od vas pričakujemo naslednja strokovna in tehnična znanja: VI. ali VII. stopnjo izobrazbe tehnične ali druge ustrezne smeri, 2 leti delovnih izkušenj na enakem ali podobnem delovnem mestu, poznavanje standardov avtoindustrije (ISO TS, VDA), aktivno znanje nemškega in angleškega jezika, dobro znanje in uporabo računalniških orodij MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook …). Odelo Slovenija, d. o. o., Tovarniška cesta 12, 3312 Prebold. Prijave zbiramo do 1. 1. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.