Zaposlimo tehnologa, ki bo aktivno sodeloval pri organizaciji in vodenju razvojnih projektov in tehnologije v proizvodnji. Nudimo redno zaposlitev in urejeno delovno okolje. Delo je dinamično in polno strokovnih izzivov. Nagrajevanje skladno z internimi akti, predvsem pa odvisno od kompetenc in znanj kandidata. Bial, d. o. o., Trnoveljska cesta 2/g, 3000 Celje. Prijave zbiramo do 21. 11. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.