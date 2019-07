Pričakujemo visokošolsko izobrazbo strojne smeri (diplomirani ali univerzitetni diplomirani inženir strojništva), aktivno znanje angleškega jezika, 3 leta delovnih izkušenj, zaželene so izkušnje v avtomobilski industriji, zaželeno je obvladanje orodij Kaizen, Kanban, FMEA, Pareto analiza in drugih statističnih metod. KLS Ljubno, d. o. o., Loke 36, 3333 Ljubno ob Savinji. Prijave zbiramo do 3. 8. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.