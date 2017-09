“Tek ni modna muha”

Nekdanji Preboldčan Urban Praprotnik je športno pot začel kot atlet. V športne vode se je podal, ko je posnemal starejšega brata, nadarjenega atleta, nato je treniral tek na 400 in 600 metrov. A takrat še ni vzljubil teka, to se je zgodilo veliko kasneje, ko je ugotovil, da tekmovalnost ni zanj, da se veliko bolje počuti med rekreativci. Pred desetimi leti je ustanovil društvo Urbani tekači. S pomočjo tekaških delavnic in tekaških treningov želi ljudem ponovno približati tek, saj je prepričan, da imamo tek v genih. Praprotnik želi, da bi tekači okusili srečo, sprostitev in predvsem užitek. Rezultati niso v ospredju.

»Ko tečemo, bolj čutimo svojo telesno težo. Če sedimo v fotelju, je naša telesna teža zelo relativna stvar. A ko tečemo, se veliko bolj zavedamo svojih kilogramov. Tako smo še dodatno motivirani, da se odpovemo sladkorju in hrani, ki nas dela lačne.«

»Mislim, da bi bilo primerno, da bi vsak kraj, ki ima gasilsko društvo, imel tudi tekaško druščino. Tek v družbi je zelo prijetna stvar. Povezuješ se z ljudmi, ki jim tek nekaj pomeni, prenašajo se dobre navade. Zelo sem vesel, ko hodim na redne družabne treninge, tam imam veliko prijateljev, s katerimi se redno srečujem.«

»Pravi tekač je tisti, ki zna uživati v teku, in ne tisti, ki želi le zmagati na tekmovanjih. Ko tečemo, moramo razmišljati, da nas bo tek spremljal do pozne starosti. Slavna tekačica Helena Žigon pri 89 letih še lahko teče. In zakaj? Ker je vedno tekla z veseljem.«

BARBARA GRADIČ OSET

