Tekma Gorenje – Celje Pivovarna Laško brez zmagovalca

Na derbiju 5. kroga Lige za prvaka v Velenju sta se Gorenje in Celje Pivovarna Laško v prvem letošnjem dvoboju v državnem prvenstvu razšla z neodločenim izidom 25:25.

Večji del prvega polčasa je vodilo Gorenje, največ za tri zadetke. Celjani so izenačili na 11:11 in ob koncu tudi dvakrat povedli, z 12:13 in 13:14, kolikor je bil izid po 30 minutah. V 24. minuti je pri gostiteljih rdeči karton prejel Alem Toskić, ki je v obraz udaril Miho Zarabca.

Ekipi se letos sicer srečujeta že četrtič, Velenjčani so izgubili vsa tri srečanja. Velenjčani na zmago proti večnim tekmecem iz Celja čakajo že od 4. decembra 2013, ko je ekipo vodil zdajšnji trener Celjanov Branko Tamše.

Moštvi sta s po 46 točkami izenačeni na vrhu lestvice državnega prvenstva. Prav medsebojna obračuna, drugi bo 2. junija v Zlatorogu, bosta najbrž odločila o naslovu državnega prvaka.

Vir: RTVSLO

Foto: arhiv NT&RC