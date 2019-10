Si želite postati strokovnjak v telefonski direktni prodaji? Uživate pri delu z ljudmi in za ljudi? Cenite svoj prosti čas in želite proste konce tednov? Si želite delati v mednarodno uveljavljenem podjetju? Želite zaslužiti več kot samo za vsakdanji kruh? Bi vas veselilo na vašem naslednjem delovnem mestu vse to združiti in postati agent v našem klicnem centru v Celju? Telemarketing, d. o. o., Zagrebška cesta 20, 2000 Maribor. Prijave zbiramo do 27. 10. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.