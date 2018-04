Telovadnica in skoraj končani muzejski trg za lepši praznik

Župan Bojan Šrot je dopoldan na tradicionalni novinarski konferenci pred praznikom Mestne občine Celje predstavil glavne projekte v obdobju od zadnjega praznika in večje prireditve in dogodke, ki se bodo zvrstili v teh prazničnih dneh.

Kot pomembna projekta, ki sta za že blizu ali povsem pri koncu je celjski župan izpostavil obnovo muzejskega trga in izgradnjo telovadnice pri I. Osnovni šoli.

Za obnovo muzejskega trga je Bojan Šrot dejal, da se je zaradi imenitnih arheoloških najdb in dobro ohranjenih fresk iz rimskega obdobja obnova nekoliko podaljšala.

Kot je še povedal župan, bo gradnja arheološkega najdbišča predvidoma končana do poletja, sledilo bo še tlakovanje na manjkajočem delu trga in nameščanje preostale urbane opreme. Tako urejen trg bo v prihodnosti namenjen tudi manjšim, manj hrupnim prireditvam. Sicer pa je Bojan Šroti v pregledu prihodnjih projektov izpostavil tudi projekt Generator, gradnjo novo stanovanjske soseske v Dečkovem naselju in projekte na področju trajnostne mobilnosti.

ROBERT GORJANC

Foto: MOC