Teme, ki žal ostajajo večne

V Vojniku bo ob 19.30 premierna uprizoritev dveh enodejank komediografa Branislava Nušića. Tematika v delih tega srbskega avtorja, ki umrl pred drugo svetovno vojno, ostaja aktualna za vse čase. To velja tudi za njegovi enodejanki Oblast ter Analfabet, ki ju bo uprizorila dramska skupina vojniškega kulturnega društva France Prešeren.

Tema enodejanke Oblast so podkupovanje in druge nepravilnosti oblastnikov. Neki družini se je namreč posrečilo, da je postal njen član minister. Druga enodejanka Analfabet, pa podobno biča omejeno razumevanje sveta ter pohlep. Na odru bo osem igralk in igralcev.

Dramska sekcija pripravi premiero nove igre vsaki dve leti. Skupina tudi sodeluje na različnih gledaliških srečanjih. Z vsako igro se prijavi na Linhartovo srečanje, to je na najpomembnejši festival gledaliških skupin. Prav tako sodeluje na Novačanovih gledaliških srečanjih v Trnovljah.

Predstava Nušičevih enodejank bo v kulturnem domu.

BJ

Foto: arhiv skupine