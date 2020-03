Temeljni kamen za stanovanjsko sosesko DN 10

Vodilni predstavniki Mestne občine Celje (MOC), javnega podjetja Nepremičnine Celje ter gradbenih podjetij Nivo Eko in Remont so danes položili temeljni kamen za težko pričakovano gradnjo nove stanovanjske soseske v Dečkovem naselju DN 10, v kateri bo na voljo 142 stanovanj.

Gre za največjo naložbo v javna stanovanja v zadnjih dvajsetih letih v celjski občini, vredno približno 14 milijonov evrov, ki jo bosta s skupno šestimi milijoni evrov, v okviru programa Celostnih trajnostnih naložb, sofinancirala Evropski sklad za regionalni razvoj in država.

Ostali del naložbe bosta MOC in Nepremičnine financirala iz proračuna in z lastnimi sredstvi. Nova stanovanjska soseska bo zgrajena na približno 2,3 hektarjih površin, na nenaseljenem in degradiranem območju, v njej bo zgrajenih šest blokov, garažna hiša ter zunanja parkirna mesta. Večina stanovanj bo namenjena upravičencem iz razpisa za neprofitni najem, del za mlade in mlade družine ter invalide, del pa bo tudi oskrbovanih stanovanj.

Gradbena dela bosta izvajala podjetji Nivo Eko, ki je izvajalo že komunalno ureditev območja, in Remont.

Prva etapa izgradnje nove stanovanjske soseske, kar pomeni 50 stanovanj, bo predvidoma končana čez leto dni, druga etapa, kar pomeni še 92 stanovanj, pa čez dve leti.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA