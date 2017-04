Terme Dobrna lani poslovale pozitivno

Znani so podatki, kako so lani poslovali v Termah Dobrna. Družba je tudi v letu 2016 poslovala pozitivno. Imela je malo več kot 274 tisoč evrov čistega dobička, kar je za polovico več kot v letu 2015.

Zelo pomembno je, poudarja direktor Aleš Semeja, da je bilo poslovanje pozitivno vseh 12 mesecev, kar je v zdraviliščih, ki so odvisna od sezonskega obiska, bolj izjema kot pravilo. Terme Dobrna so lani ustvarile 8,6 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje ali 11 odstotkov več kot predlani, rast poslovanja pa beležijo tudi letos. V zdravilišču so lani zabeležili okrog 117 tisoč nočitev, kar je za 12 odstotkov več kot leto prej. Njihov tržni delež po številu nočitev se je med slovenskimi naravnimi zdravilišči povečal in je znašal 5,8 odstotka. Čeprav se je na Dobrni lani število tujih nočitev povečalo, pa se je v strukturi vseh nočitev zaradi občutnega povečanja domačih nočitev zmanjšalo s predlanskih 25 na 23 odstotkov.

Terme Dobrna so lani utrdile svoj položaj vodilnega ponudnika zdraviliških programov na področju ginekologija, urologije in nevrologije, postale so tudi pomemben učni center za usposabljanje fizioterapevtov. V svojem turističnem delu so terme nadaljevale prenovo sob v hotelu Vita, posodobile so savne in kopališki kompleks ter razširile gostinsko ponudbo.

JANJA INTIHAR

Foto: GrupA