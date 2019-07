Terme Olimia z novo investicijo

Terme Olimia, ki so lani odprle prenovljene bazene Termalija Family Fun v Podčetrtku, nadaljujejo z naložbami. Tokrat v Termah Tuhelj, ki so jih kupile pred 15 leti. Pred dnevi so v Termah Tuhelj tako poskusno odprli petzvezdični kamp za karavane, prikolice in šotore.



Konec meseca bo kamp ponudil tudi novo recepcijo, nov objekt s sanitarijami in modernim gostinskim lokalom ter otroškim igriščem in mini golfom. Do naslednjega poletja pa bodo zgradili še moderno naselje s tridesetimi luksuznimi hišicami. To bo hkrati tudi prvi petzvezdnični kamp v kontinentalni Hrvaški.

Terme Olimia so sicer v Terme Tuhelj, odkar so pod njihovim okriljem, vložile že več kot 35 milijonov evrov. Med drugim so posodobili obstoječi hotel, zgradili vodni park z 20.000 kvadratnimi metri površin, razširili notranje bazene in savne ter prenovili wellness. Sedaj pa bodo vse skupaj nadgradili še s kampom na najvišjem nivoju.

Nov kamp, s katerim želijo na to območje pripeljati še več turistov, naj bi v Termah Tuhelj uradno odprli na Tuheljski noči, 26. julija. Koliko bo stal, še ni znano.

Lani so v Termah Tuhelj ustvarili 8,9 milijona evrov prihodkov in 800 tisoč evrov čistega dobička ter imeli 130 tisoč nočitev in na bazenih gostili več kot 190 tisoč kopalcev. Letos pričakujejo 9,4 milijona evrov prihodkov in 950 tisoč evrov čistega dobička.

LKK, foto: Terme Olimia